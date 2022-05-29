«Одна из пасхалок спасет тебе жизнь». Откуда в Петербурге возник двор, испугавший Ксению Собчак

Необычный двор на Бассейной улице в одночасье получил федеральную известность, когда на него обратил внимание российский телеграм. «Фонтанка» погуляла по этому Неверленду Московского района и поговорила с его создателем.



«Улица Бассейная, Питер. Сначала хотела пошутить про дом повышенной державности, но на видео столько всего, что это а) больше похоже на начало какого-то триллера, б) сразу хочется найти и пересчитать все пасхалки, потому что одна наверняка должна спасти тебе жизнь», - написала 29 мая в своем telegram-канале Ксения Собчак, приложив видео.



Она оказалась не единственной. Двор засветился еще много где, в том числе в телеграме у сооснователя Baza Никиты Могутина: он перепостил предположение, что в Петербурге раскрыт «Всероссийский секретный центр патриотического воспитания молодёжи». Петербуржцам – и не только жителям окрестных домов – это местечко знакомо давно. Но раз уж слава пришла к нему именно сейчас, «Фонтанка» проведала его в воскресенье.



«Фонтанка»





Триллера корреспондент не увидел, а вот набор экспонатов там действительно впечатляющий. Авторы постов в телеграме разошлись в предпочтениях: кому-то приглянулся деревянный петух, Собчак - входная группа в составе двухглавого орла, львов и советских флагов. Но там вообще есть, на что посмотреть, и далеко не только на маленький фонтан.



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться









Вообще двор известный, приводить в порядок его стали еще в нулевых, а «Санкт-Петербургские ведомости» писали об инсталляции еще в 2018 году. Ее создатель Дэвизи Парулава, сам он из Абхазии, но уже больше 30 лет в Петербурге. Он и сейчас живет в этом доме. По профессии строитель. Началось все с того, что он решил как-то организовать беспорядочную на тот момент парковку во дворе. «Был пожар, у второй парадной машины стояли. Это раньше 2-3 машины, а сейчас кто где хочет, там и бросает, - вспоминает он. - Пожарные приехали, уткнулись. Пока он объехал… Сам понимаешь, для скорой и пожарных минута – это как вечность. Вот тогда я и начал все это дело. Сколько на меня писали… Как будто я для себя. Но потихоньку, полегоньку, стоянку сделали, сейчас 27 машин, чисто, аккуратно. Сейчас писать перестали, устали, видимо».



Потом пришло время инсталляции.



- Сделал для себя, для детей, я люблю это дело, - говорит Парулава. – Сделал сам все, конечно, кто мне это будет делать? Нет, не помогают мастерить, главное – не мешают.



Украсил он не только двор, но и парадную, маленький Кремль и храм подарил знакомый плотник. Поставил и видеокамеры, чтобы все это добро не растащили: «Стараемся что-то делать, но с нынешними временами, сами понимаете…»



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться









- Там у меня флаги – Петербург, Россия и «Зенит». Лет 15, наверное, висит. Немного постарели, но что делать, это расходы, - говорит Парулава. – Одно время выступали, типа нельзя флаг российский. Почему нельзя? Я ж его не топчу. В России живем, значит флаг России должен быть. Но это лет 10 назад, сейчас уже никто [претензий не предъявляет]. Даже у меня и награда есть.



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



