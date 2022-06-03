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    УЕФА извиняется перед болельщиками после финала Лиги чемпионов и проводит расследование

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    1 комментарий

    Финал Лиги чемпионов, который должен был пройти в Петербурге, но был перенесен в Париж, закончился скандалом. Теперь УЕФА извиняется перед болельщиками. Организация обещает провести расследование нарушений. Соответствующее заявление 3 июня опубликовано на официальном сайте Союза европейских футбольных организаций.

    «УЕФА приносит искренние извинения всем зрителям, которым пришлось стать свидетелями пугающих событий в преддверии финала Лиги чемпионов 28 мая 2022 года. Для предотвращения подобных ситуаций УЕФА проведет независимую проверку, чтобы выявить недостатки и обязанности всех сторон, участвующих в организации финала», — говорится в сообщении.

    Футбольные функционеры обещают тщательно изучить все, что сопутствовало организации матча. В том числе безопасность, продажу билетов, мобильность, организацию фан-зон и развлечений для фанатов. Для составления отчетов привлекут представителей организованных фанатских движений.

    Матч финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» начался на 35 минут позже. Дело в том, что входные турникеты на «Стад де Франс» были попросту заблокированы тысячами болельщиков, которые не могли попасть на игру. Их билеты оказались поддельными. Собравшихся пришлось разгонять при помощи слезоточивого газа.

    Сама игра прошла, несмотря на заминку и беспорядки. Закончилась она со счетом 1:0 в пользу «Реала».

    Напомним, что изначально финал Лиги чемпионов 2022 года должен был пройти в Петербурге на «Газпром Арене». Однако решением УЕФА, принятым в конце февраля, был перенесен на «Стад де Франс» в Париже.

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    Комментарии (1)

    Dmitry Antonov
    Очень хорошая новость для патриотов, скандал там, за рубежом. Из-за того, что из России этот матч вывели. И, ни слова, из-за чего.
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