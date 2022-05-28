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    Начало финала Лиги чемпионов отложили из-за разбушевавшихся фанатов

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    4 комментария

    Стартовый свисток финального матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Реал» откладывается из-за беспорядков, вызванных болельщиками. По официальной информации о УЕФА, часть зрителей не смогли вовремя попасть на стадион. Однако в социальных сетях сообщают о том, что болельщики бесконтрольно прорываются на территорию «Стад де Франс».

    В соцестях Anfield Watch со ссылкой на Марвина Матипа, брата защитника английского клуба Жоэля Матипа, пишет, что французская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков.

    Ожидается, что игра стартует в 22:36 по московскому времени. На момент публикации футболисты уже вышли на поле.

    Напомним, игра должна была пройти в Петербурге, но ее перенесли в Париж после начала российской спецоперации на Украине.

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    Комментарии (4)

    sektor7
    Это все чёрные.
    А их жизни имеют значение 😂
    User12345
    Господи, какие же всё-таки в Европе дикари!
    И эти люди ещё забрали у нас право проведения этого самого финала!🤦‍♂️
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