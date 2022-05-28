Начало финала Лиги чемпионов отложили из-за разбушевавшихся фанатов

Стартовый свисток финального матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Реал» откладывается из-за беспорядков, вызванных болельщиками. По официальной информации о УЕФА, часть зрителей не смогли вовремя попасть на стадион. Однако в социальных сетях сообщают о том, что болельщики бесконтрольно прорываются на территорию «Стад де Франс».

В соцестях Anfield Watch со ссылкой на Марвина Матипа, брата защитника английского клуба Жоэля Матипа, пишет, что французская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков.

Ожидается, что игра стартует в 22:36 по московскому времени. На момент публикации футболисты уже вышли на поле.



Напомним, игра должна была пройти в Петербурге, но ее перенесли в Париж после начала российской спецоперации на Украине.

