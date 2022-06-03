Двойная радуга после пакетов на голове. Природа в Петербурге порадовала контрастами

Двойная радуга порадовала жителей Петербурга вечером 3 июня. Красивое природное явление наблюдали в нескольких районах города.
Как сообщают читатели «Фонтанки», двойную радугу можно было увидеть в Невском районе города, на Октябрьской набережной и в районе вантового моста. С других точек горожане любовались одиночной, но не менее красивой радугой.
Контраст в пятничной погоде выдался значительный. Если температура воздуха была более или менее на одном уровне, то небо меняло цвет с глубоко серого до насыщенного синего.
Некоторым горожанам пришлось прятать голову в пакет — чего не сделаешь, чтобы сохранить прическу под дождем.
Напомним, что 4 июня также может не обойтись без сюрпризов. Согласно прогнозам синоптиков, с 15 до 23 в Петербурге объявлен «желтый уровень» опасности. Он присвоен городу из-за возможной грозы.