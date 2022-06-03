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    Эрдоган потребовал от Швеции и Финляндии продемонстрировать отказ от поддержки террористов

    1921
    8 комментариев

    Финляндия и Швеция для вступления в НАТО должны продемонстрировать отказ от поддержки Рабочей партии Курдистана. Об этом 3 июня заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

    По данным канцелярии турецкого лидера, Эрдоган сообщил, что обеспокоенность Турции по поводу присоединения этих двух стран к НАТО «основана на законных требованиях».

    «Президент Эрдоган подчеркнул, что обе страны должны четко продемонстрировать, что они отказались от поддержки терроризма, сняли санкции с Турции и готовы продемонстрировать солидарность с альянсом», — заявили в канцелярии (цитата по ТАСС).

    При этом Столтенберг отметил, что требования Турции «должны быть выполнены».

    Ранее Эрдоган сообщил, что Анкара все еще не получила каких-либо конкретных предложений по урегулированию вопроса по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

    Переговоры между Анкарой, Хельсинки и Стокгольмом прошли 25 мая. Турция неоднократно называла условия, при которых готова согласиться на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. От них требуют письменных гарантий того, что они прекратят поддержку запрещенных в Турции террористических организаций, в том числе Рабочей партии Курдистана (РПК), и позволят экстрадицию ее представителей. Кроме того, Анкара хочет, чтобы Финляндия и Швеция отменили санкции на поставки Турции вооружений.

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    Комментарии (8)

    Савва Морозов
    гы-гы, столтенберг, как "мамка". Эрдоган сейчас может потребовать всё, что угодно, хоть гюлену со столтенбергом быть вместе. ))
    Денеб
    Папаше Эрдогану мало денежек посулили на борьбу с беженцами.....тут торг идёт.....
    Sonata
    Как его терпят в НАТО и вообще в цивилизованном обществе? Дикарь и демагог, сродни Лукашенко.
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