Эрдоган потребовал от Швеции и Финляндии продемонстрировать отказ от поддержки террористов

Финляндия и Швеция для вступления в НАТО должны продемонстрировать отказ от поддержки Рабочей партии Курдистана. Об этом 3 июня заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.



По данным канцелярии турецкого лидера, Эрдоган сообщил, что обеспокоенность Турции по поводу присоединения этих двух стран к НАТО «основана на законных требованиях».

