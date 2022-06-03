Эрдоган потребовал от Швеции и Финляндии продемонстрировать отказ от поддержки террористов

Финляндия и Швеция для вступления в НАТО должны продемонстрировать отказ от поддержки Рабочей партии Курдистана. Об этом 3 июня заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
По данным канцелярии турецкого лидера, Эрдоган сообщил, что обеспокоенность Турции по поводу присоединения этих двух стран к НАТО «основана на законных требованиях».
«Президент Эрдоган подчеркнул, что обе страны должны четко продемонстрировать, что они отказались от поддержки терроризма, сняли санкции с Турции и готовы продемонстрировать солидарность с альянсом», — заявили в канцелярии (цитата по ТАСС).
При этом Столтенберг отметил, что требования Турции «должны быть выполнены».
Ранее Эрдоган сообщил, что Анкара все еще не получила каких-либо конкретных предложений по урегулированию вопроса по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.