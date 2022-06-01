Эрдоган заявил об отсутствии конкретных предложений по решению проблемы со входом в НАТО Швеции и Финляндии

Турция всё ещё не получила каких-либо конкретных предложений по урегулированию вопроса по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом 1 июня заявил, выступая в парламенте, президент Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«Мы открыто заявили, что выступаем против членства двух этих стран в НАТО из-за их поддержки террористической организации Рабочей партии Курдистана и ее ответвлений. НАТО — это организация безопасности, а не организация по поддержке террористических организаций <…> Нам пока что не предоставили ни одного конкретного документа [гарантирующего урегулирование обеспокоенности Турции]. Мы не можем верить словам, которые бы не были закреплены в документах», — сказал он.

