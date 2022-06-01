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    Эрдоган заявил об отсутствии конкретных предложений по решению проблемы со входом в НАТО Швеции и Финляндии

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    Турция всё ещё не получила каких-либо конкретных предложений по урегулированию вопроса по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом 1 июня заявил, выступая в парламенте, президент Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

    «Мы открыто заявили, что выступаем против членства двух этих стран в НАТО из-за их поддержки террористической организации Рабочей партии Курдистана и ее ответвлений. НАТО — это организация безопасности, а не организация по поддержке террористических организаций <…> Нам пока что не предоставили ни одного конкретного документа [гарантирующего урегулирование обеспокоенности Турции]. Мы не можем верить словам, которые бы не были закреплены в документах», — сказал он.

    Недавно стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган остался недоволен итогами переговоров с представителями Финляндии и Швеции и заявил, что пока он является главой государства, он не может согласиться с их вступлением в НАТО.

    Переговоры между Анкарой, Хельсинки и Стокгольмом прошли 25 мая. Турция неоднократно называла условия, при которых готова согласиться на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. От них требуют письменных гарантий того, что они прекратят поддержку запрещенных в Турции террористических организаций, в том числе Рабочей партии Курдистана (РПК), и позволят экстрадицию ее представителей. Кроме того, Анкара хочет, чтобы Финляндия и Швеция отменили санкции на поставки Турции вооружений.

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