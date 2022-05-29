«Встреча прошла не на том уровне». Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией о вступлении в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган остался недоволен итогами переговоров с представителями Финляндии и Швеции и заявил, что пока он является главой государства, он не может согласиться с их вступлением в НАТО.



«К сожалению, встреча делегаций прошла не на том уровне, которого мы ожидали», — сказал он 29 мая TRT, отвечая на вопрос, согласились ли Стокгольм и Хельсинки на требование об экстрадиции представителей «Рабочей партии Курдистана». Эрдоган также заподозрил обе страны в неискренности.

