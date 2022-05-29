«Встреча прошла не на том уровне». Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией о вступлении в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган остался недоволен итогами переговоров с представителями Финляндии и Швеции и заявил, что пока он является главой государства, он не может согласиться с их вступлением в НАТО.
«К сожалению, встреча делегаций прошла не на том уровне, которого мы ожидали», — сказал он 29 мая TRT, отвечая на вопрос, согласились ли Стокгольм и Хельсинки на требование об экстрадиции представителей «Рабочей партии Курдистана». Эрдоган также заподозрил обе страны в неискренности.
«До тех пор, пока президентом Турции является Эрдоган, мы определенно не можем сказать «да» вступлению в НАТО стран, которые поддерживают терроризм», — добавил он (цитата по Reuters).
Переговоры между Анкарой, Хельсинки и Стокгольмом прошли 25 мая. Турция неоднократно называла условия, при которых готова согласиться на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. От них требуют письменных гарантий того, что они прекратят поддержку запрещенных в Турции террористических организаций, в том числе Рабочей партии Курдистана (РПК) и позволят экстрадицию ее представителей. Кроме того, Анкара хочет, чтобы Финляндия и Швеция отменили санкции на поставки Турции вооружений.