Собянин и москвичи приехали в ЛНР. Теперь Москва и Луганск — побратимы

Луганск и Москва подписали соглашения о сотрудничестве и побратимстве. Об этом 3 июня сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сегодня побывал в Луганске. По поручению президента России Москва окажет гуманитарную помощь и содействие в восстановлении социальной и инженерной инфраструктуры двух городов — Луганска и Донецка», — говорится в сообщении.
По словам московского мэра, в Луганске уже находятся порядка полутора тысяч специалистов из Москвы и 500 единиц техники, которые приступили к восстановлению школ, домов и коммунального хозяйства.
«Важно в короткие сроки устранить последствия боевых действий и подготовить инфраструктуру города к осенне-зимнему периоду», — рассказал Сергей Собянин.
Ранее «Фонтанка» писала, что Петербург и Мариуполь стали побратимами. Смольный объявил, что город на Неве поможет восстановлению побратима, в том числе будет тратить на это бюджетные средства, хотя механизм пока неясен.