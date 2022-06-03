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    Собянин и москвичи приехали в ЛНР. Теперь Москва и Луганск — побратимы

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    7 комментариев

    Луганск и Москва подписали соглашения о сотрудничестве и побратимстве. Об этом 3 июня сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Сегодня побывал в Луганске. По поручению президента России Москва окажет гуманитарную помощь и содействие в восстановлении социальной и инженерной инфраструктуры двух городов — Луганска и Донецка», — говорится в сообщении.

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    По словам московского мэра, в Луганске уже находятся порядка полутора тысяч специалистов из Москвы и 500 единиц техники, которые приступили к восстановлению школ, домов и коммунального хозяйства.

    «Важно в короткие сроки устранить последствия боевых действий и подготовить инфраструктуру города к осенне-зимнему периоду», — рассказал Сергей Собянин.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Петербург и Мариуполь стали побратимами. Смольный объявил, что город на Неве поможет восстановлению побратима, в том числе будет тратить на это бюджетные средства, хотя механизм пока неясен.

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    Комментарии (7)

    Sinilga
    Хоть бы не позорились с этим побратимством. Это всё равно, что избить соседа, изнасиловать его детей, убить жену, а потом заставлять его твою пьяную морду целовать.
    zelf
    Дороги только плиткой.
    252674901
    Теперь луганцы будут вечно клянчить деньги, как "брат" Лукашенко.
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