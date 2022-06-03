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    Экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич получила 6,5 года колонии

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    4 комментария

    Бывшая замглавы Минобрнауки Марина Лукашевич приговорена к 6,5 года колонии общего режима за мошенничество более чем на 50 млн рублей. Такое решение вынес 3 июня Мещанский суд Москвы, пишет РИА Новости.

    Кроме того, экс-чиновницу оштрафовали на 800 тысяч рублей.

    Гособвинение, помимо штрафа, просило для Лукашевич 7,5 года колонии.

    По версии следствия, в 2016 году Лукашевич при содействии начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова (предполагается, что именно он был организатором преступной группы) предоставляла в Минобрнауки поддельные отчеты о выполненных работах. Деньги за госконтракты поступали на счет ООО «ЦРН», а впоследствии обналичивались через счета индивидуальных предпринимателей. Общий ущерб оценивается более чем в 50 миллионов рублей. С занимаемой должности Лукашевич была уволена в 2020 году.

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    Комментарии (4)

    07A
    Да ребята, с вашим образованием беда. Но мы все поправим, следующие поколения забудут вас, как дурной сон.
    Денеб
    Вот такое у нас образование..... Вот такая у нас наука......
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