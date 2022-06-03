Экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич получила 6,5 года колонии

Бывшая замглавы Минобрнауки Марина Лукашевич приговорена к 6,5 года колонии общего режима за мошенничество более чем на 50 млн рублей. Такое решение вынес 3 июня Мещанский суд Москвы, пишет РИА Новости.
Кроме того, экс-чиновницу оштрафовали на 800 тысяч рублей.
Гособвинение, помимо штрафа, просило для Лукашевич 7,5 года колонии.
По версии следствия, в 2016 году Лукашевич при содействии начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова (предполагается, что именно он был организатором преступной группы) предоставляла в Минобрнауки поддельные отчеты о выполненных работах. Деньги за госконтракты поступали на счет ООО «ЦРН», а впоследствии обналичивались через счета индивидуальных предпринимателей. Общий ущерб оценивается более чем в 50 миллионов рублей. С занимаемой должности Лукашевич была уволена в 2020 году.