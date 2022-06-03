Экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич получила 6,5 года колонии

Бывшая замглавы Минобрнауки Марина Лукашевич приговорена к 6,5 года колонии общего режима за мошенничество более чем на 50 млн рублей. Такое решение вынес 3 июня Мещанский суд Москвы, пишет РИА Новости.



Кроме того, экс-чиновницу оштрафовали на 800 тысяч рублей.



Гособвинение, помимо штрафа, просило для Лукашевич 7,5 года колонии.