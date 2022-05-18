Для бывшей замглавы Минобрнауки запросили 7,5 лет колонии и штраф

Прокурор просит приговорить бывшую заместителя руководителя министерства образования и науки Марину Лукашевич к 7,5 годам колонии и штрафу. Об этом 18 мая сообщает ТАСС.
Чиновницу обвиняют в крупном мошенничестве.
Помимо реального срока и штрафа, представитель прокуратуры запросил лишение права Лукашевич занимать государственные должности разного уровня сроком на 3 года.
Помимо Лукашевич, обвиняемым по делу проходит еще один бывший чиновник. Это начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов. Для него обвинение запросило 9 лет колонии штраф в размере 800 тысяч рублей.
Также прокурор просит удовлетворить иск к обвиняемым в размере 3,2 миллиона рублей.
По версии следствия, в 2016 году Луквашевич при содействии Попова (предполагается, что именно он был организатором преступной группы) предоставляла в Минобрнауки поддельные отчеты о выполненных работах. Деньги за госконтракты поступали на счет ООО «ЦРН», а впоследствии обналичивались через счета индивидуальных предпринимателей.
Общий ущерб оценивается более, чем в 50 миллионов рублей.
С занимаемой должности Лукашевич была уволена в 2020 году.