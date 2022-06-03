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    Экономика и санкции

    «Аэрофлоту» выделят почти 12 млрд рублей на возврат денег за отмененные рейсы

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    12 комментариев

    Росавиация опубликовала результаты отбора авиакомпаний, которые получат субсидии на возврат денег пассажирам отмененных рейсов. Из всей суммы — 19,5 миллиарда рублей — 11,5 млрд выделят «Аэрофлоту», следует из материалов ведомства, опубликованных в пятницу, 3 июня.

    В апреле стало известно, что правительство планирует направить российским авиакомпаниям почти 20 млрд рублей на возврат стоимости билетов по отмененным рейсам. Прием заявок осуществлялся в течение месяца, с конца апреля по конец мая.

    «Всего на участие в отборе поступило 27 заявок. Победителями отбора определено 20 авиакомпаний, которым будет оказана господдержка с целью возмещения недополученных доходов, образовавшихся в результате возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной платы в связи с отменой международных и (или) внутренних перевозок в условиях внешнего санкционного давления», — сообщают в пресс-службе Росавиации.

    Выплаты получат авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», S7, «Ютэйр», «Азимут», Smartavia, «Алроса», «Якутия», Royal Flight, Azur air, «Ямал», «Икар», Nordwind, Red Wings, «ИрАэро», «Нордстар», «Уральские авиалинии», «ЮВТ аэро», «Северсталь» и «Руслайн». Выплачивать субсидии планируют после заключения авиакомпаниями соответствующих договоров с Росавиацией — в июне — начале текущего года. Помимо «Аэрофлота» крупные суммы также выделят S7 (2,9 млрд) и «Победе» (980 млн рублей).

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что мера господдержки позволит перевозчикам сберечь собственные средства, которые можно будет направить на обеспечение безопасности полетов и поддержания годности воздушных судов. Кроме субсидии авиакомпаниям правительство направит 1,5 млрд рублей на частичную компенсацию расходов закрытых аэропортов южной и центральной частей России.

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    Комментарии (12)

    252674901
    Это путиномика!
    Инкогнито2021
    очередная афера!!!
    xepnuminu
    и за чей счёт сей банкет?
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