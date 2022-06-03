«Аэрофлоту» выделят почти 12 млрд рублей на возврат денег за отмененные рейсы

В апреле стало известно, что правительство планирует направить российским авиакомпаниям почти 20 млрд рублей на возврат стоимости билетов по отмененным рейсам. Прием заявок осуществлялся в течение месяца, с конца апреля по конец мая.

Росавиация опубликовала результаты отбора авиакомпаний, которые получат субсидии на возврат денег пассажирам отмененных рейсов. Из всей суммы — 19,5 миллиарда рублей — 11,5 млрд выделят «Аэрофлоту», следует из материалов ведомства, опубликованных в пятницу, 3 июня.

«Всего на участие в отборе поступило 27 заявок. Победителями отбора определено 20 авиакомпаний, которым будет оказана господдержка с целью возмещения недополученных доходов, образовавшихся в результате возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной платы в связи с отменой международных и (или) внутренних перевозок в условиях внешнего санкционного давления», — сообщают в пресс-службе Росавиации.



Выплаты получат авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», S7, «Ютэйр», «Азимут», Smartavia, «Алроса», «Якутия», Royal Flight, Azur air, «Ямал», «Икар», Nordwind, Red Wings, «ИрАэро», «Нордстар», «Уральские авиалинии», «ЮВТ аэро», «Северсталь» и «Руслайн». Выплачивать субсидии планируют после заключения авиакомпаниями соответствующих договоров с Росавиацией — в июне — начале текущего года. Помимо «Аэрофлота» крупные суммы также выделят S7 (2,9 млрд) и «Победе» (980 млн рублей).

