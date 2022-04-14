Правительство выделит 19,5 млрд рублей авиакомпаниям РФ на возврат денег по отмененным рейсам

Правительство РФ выделит российским авиакомпаниям 19,5 млрд рублей на возврат стоимости билетов по отмененным рейсам. Об этом 14 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина, передает ТАСС.

«Сегодня по поручению президента выделим российским авиакомпаниям 19,5 млрд рублей, субсидии пойдут на возврат пассажирам стоимости билетов по маршрутам, которые были отменены из-за внешних ограничений», — сказал он.

По словам премьер-министра РФ, эта поддержка позволит перевозчикам сберечь собственные средства, которые можно будет направить на обеспечение безопасности полетов и поддержания годности воздушных судов. «Это главный приоритет», — добавил Мишустин.