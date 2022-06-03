Задержан водитель фуры, который снес машины ДПС на обочине под Вырой. Один из полицейских – в реанимации

Авария с грузовиком и машинами ГИБДД в Гатчинском районе Ленобласти стала уголовным делом. Одного из пострадавших полицейских поместили в реанимацию.
Гатчинский следственный отдел СУ СК РФ по Ленобласти возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) в отношении 40-летнего водителя грузовика IVECO, который днем 2 июня врезался в два автомобиля ДПС у деревни Выры. Подозреваемого задержали. Следствие подготовило ходатайство об избрании меры пресечения, сообщает 3 июня пресс-служба Следственного комитета региона.
Авария, по данным «Дорожного инспектора», произошла около 14:15 на трассе «Петербург — Псков». Водитель грузовика отвлекся на телефонный звонок, потерял управление и наехал на машины ДПС, которые стояли на обочине с включенными проблесковыми маяками, рассказали в главке. В результате пострадали двое инспекторов, один из них в тяжелом состоянии помещен в реанимацию.