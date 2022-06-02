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    «Отвлекся на звонок». Водитель фуры задавил машины ДПС под Петербургом, двое полицейских пострадали

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    5 комментариев

    Две машины ДПС попали под грузовик в Гатчинском районе Ленобласти. Пострадали двое полицейских, сообщили 2 июня «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД.

    Разбитые авто и лежащую на боку фуру днем в четверг заметили очевидцы у деревни Выра. На место прибыли спасатели, на видео можно заметить пожарную машину.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    В главке рассказали, что две полицейские машины стояли на обочине с включенными проблесковыми маяками. Проезжавший мимо водитель большегруза отвлекся на телефонный звонок, потерял управление и наехал них.

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    «Двое сотрудников получили травмы. Один в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. По факту ДТП проводится проверка», — добавили в ГУ МВД.

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    Комментарии (5)

    Гражданин и все
    Да, они мастера парковки, частенько вижу как они стоят не по правилам. Один раз так вообще наблюдал картину на "КАД", как гаишник в потоке машин идет к крайней левой полосе, что б остановить машину. На КАДе, вы просто представте себе.
    Petr Sh.
    Люди не пострадали?
    Slava_Rossii
    Судя по видео, машины ДПС не могли стоять на обочине, потому что там в лучшем случае только велосипед поместится. А значит машины они припарковали прямо на проезжей части. Была ли в этом экстренная необходимость?
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