«Отвлекся на звонок». Водитель фуры задавил машины ДПС под Петербургом, двое полицейских пострадали

Две машины ДПС попали под грузовик в Гатчинском районе Ленобласти. Пострадали двое полицейских, сообщили 2 июня «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД.
Разбитые авто и лежащую на боку фуру днем в четверг заметили очевидцы у деревни Выра. На место прибыли спасатели, на видео можно заметить пожарную машину.
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В главке рассказали, что две полицейские машины стояли на обочине с включенными проблесковыми маяками. Проезжавший мимо водитель большегруза отвлекся на телефонный звонок, потерял управление и наехал них.
«Двое сотрудников получили травмы. Один в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. По факту ДТП проводится проверка», — добавили в ГУ МВД.