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    ЦБ незначительно повысил курсы доллара и евро на выходные

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    Центробанк установил официальный курс валют на 4 июня. Стоимость американской валюты в субботу составит 61,96 рубля (+0,39 рубля), европейской — 65,92 рубля (+1,01 рубля).

    Ранее «Фонтанка» писала о незначительном укреплении доллара и евро в ходе утренних торгов на Мосбирже.

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