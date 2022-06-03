На бирже растут доллар и евро

В начале торгов на Мосбирже утром в пятницу, 3 июня, евро и доллар незначительно укрепляются. Курс американской валюты на открытии растет на
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В начале торгов на Мосбирже утром в пятницу, 3 июня, евро и доллар незначительно укрепляются. Курс американской валюты на открытии растет на
Индекс Мосбиржи растет на
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