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    На бирже растут доллар и евро

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    В начале торгов на Мосбирже утром в пятницу, 3 июня, евро и доллар незначительно укрепляются. Курс американской валюты на открытии растет на 1,05 % — до 62,3 рубля, курс европейской — на 0,63 %, до 65,94 рубля.

    Индекс Мосбиржи растет на 0,06 %, РТС — на 0,04 %.

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