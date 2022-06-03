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    Роман Ротенберг: Много раз обсуждали с Радуловым переход в СКА

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    Генеральный директор и главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг в интервью «Фонтанке» 3 июня подтвердил, что обсуждал с нападающим Александром Радуловым переход в петербургскую команду.

    «С Радуловым мы знакомы давно. Его брат живет в Петербурге, играет в нашей команде на Ждановке. С Александром мы много раз обсуждали эту тему, в том числе когда он переходил в Уфу. Уже тогда у нас с ним был диалог. Мы постоянно с ним находились на связи. Но мы со всем игроками ведем диалог. Смотрим, анализируем, общаемся, и не только по поводу переходов», — подчеркнул Роман Ротенберг.

    Ранее главный тренер СКА заявил, что клуб ждет Никиту Гусева назад, если у того не получится подписать контракт в Национальной хоккейной лиге. Полную версию интервью читайте на сайте «Фонтанка.ру».

    Александра Радулова выбрал «Нэшвилл Предаторз» в 2004 году на драфте под 15-м номером. За эту команду он успешно отыграл с 2006 по 2008 год, после чего сенсационно вернулся в Россию, подписав контракт с «Салаватом Юлаевым». В составе уфимской команды в 2011 году он стал обладателем Кубка Гагарина. С 2012-го по 2016-й он играл за ЦСКА, после чего вернулся в НХЛ, где выступал сначала за «Монреаль Канадиенс», а потом «Даллас Старз» до 2022 года. В составе «Далласа» Радулов дошел до финала Кубка Стэнли в 2020-м, где проиграл «Тампе Бэй». Играя за сборную России, дважды выигрывал чемпионат мира — в 2008 и 2009 годах.

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