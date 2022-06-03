Ротенберг: Если Гусев не вернется в НХЛ, в России у него только один вариант — это СКА

Генеральный директор хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг в интервью «Фонтанке» 3 июня заявил, что нападающий Никита Гусев останется в петербургской команде, если не найдет вариантов в НХЛ.
«Гусев — это игрок, который очень многое сделал для нашего клуба. Мы с ним много выиграли, он много сделал для СКА. Для нас он больше чем игрок. Он очень сильно помогает своими советами, делится своими знаниями. Поэтому, конечно, мы ждем его. Мы обсудили уже с ним этот вопрос. Посмотрим. Ситуация может решиться в любой момент. Думаю, если он не сможет вернуться в НХЛ, в России у него только один вариант с точки зрения его семьи и его взглядов на хоккей — это СКА. Естественно, никакие решения еще не приняты, но мы с ним постоянно находимся в диалоге. Если он решит уехать в НХЛ, мы с большим уважением отнесемся к этому, как это и было в 2019-м», — заявил Роман Ротенберг.
Полную версию интервью с Романом Ротенбергом о трансферах СКА читайте на сайте «Фонтанка.ру».
Никита Гусев в составе армейцев выиграл в 2017-м Кубок Гагарина. В составе сборной России Гусев стал чемпионом Олимпиады-2018. Никита стал лучшим бомбардиром турнира, в шести матчах набрав 12 очков (четыре шайбы и восемь результативных передач). Особенно ярким для Гусева получился финальный матч против сборной Германии, где он забил две шайбы и отдал две голевые передачи, в том числе на Кирилла Капризова, забросившего победную шайбу.