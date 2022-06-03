Ротенберг: Если Гусев не вернется в НХЛ, в России у него только один вариант — это СКА

«Гусев — это игрок, который очень многое сделал для нашего клуба. Мы с ним много выиграли, он много сделал для СКА. Для нас он больше чем игрок. Он очень сильно помогает своими советами, делится своими знаниями. Поэтому, конечно, мы ждем его. Мы обсудили уже с ним этот вопрос. Посмотрим. Ситуация может решиться в любой момент. Думаю, если он не сможет вернуться в НХЛ, в России у него только один вариант с точки зрения его семьи и его взглядов на хоккей — это СКА. Естественно, никакие решения еще не приняты, но мы с ним постоянно находимся в диалоге. Если он решит уехать в НХЛ, мы с большим уважением отнесемся к этому, как это и было в 2019-м», — заявил Роман Ротенберг.

