СК назвал пленных украинских военнослужащих, которые приобрели статус подозреваемых

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин находится в Мариуполе. Там он провел совещание штаба по расследованию преступлений, произошедших на территории ЛНР, ДНР и Украины. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что на месте работают сотрудники трех ведомств: ФСБ, ФСИН и СК.
«Только за последние дни установлена причастность еще 6 силовиков», – отмечают в Следственном комитете. И добавляют: среди фигурантов дел есть как рядовые, так и командиры воинских подразделений. Среди названных имен – Олег Завалецкий, Назарий Мороз и Сергей Макеев.
Также в СК рассказали о 9 задержанных украинских военнослужащих, которые привлекаются к уголовной ответственности. Это:
- командир 501 отдельной бригады морской пехоты подполковник Николай Бирюков.
- начальник контрольно-технического пункта в/ч А-2777 сержант Сергей Грицив;
- командир отделения в/ч А-2802 младший сержант Андрей Петренко;
- командир отделения в/ч А-1965 старший сержант Антон Чередник;
- гранатометчик в/ч А-2777 матрос Юрий Кучерявенко;
- стрелок в/ч А-2802 матрос Ян Худоба;
- военнослужащий 36 отдельной бригады морской пехоты старший матрос Антон Байдраков;
- разведчик-оператор в/ч А-2802 старший матрос Виталий Прокопчук;
- военнослужащий в/ч А-2802 Роман Косынка.
Двоих фигурантов следователи ищут. Это начальники следственных изоляторов Житомира и Киева. В розыске находятся главы СИЗО Житомира полковник Петр Титовец и СИЗО № 13 Киева полковник Александр Болдук.
Напомним, ранее стало известно о том, что более 100 украинских военнопленных по итогам расследования были перемещены в СИЗО в ДНР. По данным Следственного комитета России, с 2014 года были возбуждены 1030 уголовных дел. Среди их фигурантов числятся 350 человек.