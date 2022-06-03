    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 10

    4 м/с, ю-з

    761мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.58eur64.91
    ТЕМА ДНЯ

    Невзоров* получил гражданство Украины

    Куда пойти на выходныхЛегкоатлет в суде за избиениеДва бассейна у "Газпром Арены"Духовный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    СК назвал пленных украинских военнослужащих, которые приобрели статус подозреваемых

    993
    1 комментарий

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин находится в Мариуполе. Там он провел совещание штаба по расследованию преступлений, произошедших на территории ЛНР, ДНР и Украины. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба ведомства.

    Отмечается, что на месте работают сотрудники трех ведомств: ФСБ, ФСИН и СК.

    «Только за последние дни установлена причастность еще 6 силовиков», – отмечают в Следственном комитете. И добавляют: среди фигурантов дел есть как рядовые, так и командиры воинских подразделений. Среди названных имен – Олег Завалецкий, Назарий Мороз и Сергей Макеев.

    Также в СК рассказали о 9 задержанных украинских военнослужащих, которые привлекаются к уголовной ответственности. Это:

    • командир 501 отдельной бригады морской пехоты подполковник Николай Бирюков.
    • начальник контрольно-технического пункта в/ч А-2777 сержант Сергей Грицив;
    • командир отделения в/ч А-2802 младший сержант Андрей Петренко;
    • командир отделения в/ч А-1965 старший сержант Антон Чередник;
    • гранатометчик в/ч А-2777 матрос Юрий Кучерявенко;
    • стрелок в/ч А-2802 матрос Ян Худоба;
    • военнослужащий 36 отдельной бригады морской пехоты старший матрос Антон Байдраков;
    • разведчик-оператор в/ч А-2802 старший матрос Виталий Прокопчук;
    • военнослужащий в/ч А-2802 Роман Косынка.

    Двоих фигурантов следователи ищут. Это начальники следственных изоляторов Житомира и Киева. В розыске находятся главы СИЗО Житомира полковник Петр Титовец и СИЗО № 13 Киева полковник Александр Болдук.

    Напомним, ранее стало известно о том, что более 100 украинских военнопленных по итогам расследования были перемещены в СИЗО в ДНР. По данным Следственного комитета России, с 2014 года были возбуждены 1030 уголовных дел. Среди их фигурантов числятся 350 человек.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Satyr
    А могут ск и сбу в Москву приехать? Там есть кого по 353 ук рф повязать...
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close