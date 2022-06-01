    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 22

    3 м/с, ю-в

    766мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd61.61eur62.74
    Отмена маршрутокОбрушение ипотекиУголовное дело КГИОПДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Боевые действия на Украине

    «Они уже не пленные». Более 100 украинских военнослужащих оказались в СИЗО в ДНР

    1680

    Глава Минюста ДНР Юрий Сироватко заявил, что свыше 100 украинских военнопленных по итогам расследования были перемещены в СИЗО.

    «Уже больше 100 человек <...> переместили в СИЗО, это для нас уже категория подозреваемых преступников <...>, они уже не пленные — по ним решение будет принимать суд», — сказал он 1 июня в эфире Первого канала (цитата по ТАСС).

    По словам Сироватко, после суда признанных виновными военнопленных могут привлечь к восстановлению разрушенных городов Донбасса.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на территории республики находятся свыше 5 тысяч украинских военнопленных, в том числе почти половина из них — с «Азовстали».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний

    close