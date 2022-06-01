«Они уже не пленные». Более 100 украинских военнослужащих оказались в СИЗО в ДНР

Глава Минюста ДНР Юрий Сироватко заявил, что свыше 100 украинских военнопленных по итогам расследования были перемещены в СИЗО.
«Уже больше 100 человек <...> переместили в СИЗО, это для нас уже категория подозреваемых преступников <...>, они уже не пленные — по ним решение будет принимать суд», — сказал он 1 июня в эфире Первого канала (цитата по ТАСС).
По словам Сироватко, после суда признанных виновными военнопленных могут привлечь к восстановлению разрушенных городов Донбасса.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на территории республики находятся свыше 5 тысяч украинских военнопленных, в том числе почти половина из них — с «Азовстали».