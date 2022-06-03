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    Чемпион России в спринте снова задержан в Петербурге. Его выступление в трусах не оценил сосед

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    3 комментария

    Поездка в лифте оказалась небезопасной для жителя ЖК бизнес-класса в Приморском районе Петербурга. Агрессию выдал раздетый сосед с ярким спортивным прошлым.

    Как стало известно «Фонтанке» 3 июня, в отношении 33-летнего Александра Хютте возбуждено уголовное дело по 111-й статье УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). По версии следствия, 23 мая бывший спортсмен напал на соседа в лифте на Приморском проспекте. Хук с левой руки запечатлела видеокамера.

    Александра Хютте задерживали в прошлом году с наркотиком в кроссовке. Чем закончилось первое уголовное дело и почему спортсмен остается на свободе, читайте на «Фонтанке» в ближайшее время.

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    Комментарии (3)

    VKuser86771196
    Не умеет наш народ, жить с закрыты ртом и вот итог.
    zavval
    Да уж, бить сзади не ожидающего нападения человека.(((
    Это точно спортсмен и чемпион?
    DimDimych
    Бегец, судя по всему под действием веществ, необоснованно решил, что он боксер. Бьёт как баба.
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