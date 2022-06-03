Чемпион России в спринте снова задержан в Петербурге. Его выступление в трусах не оценил сосед

Поездка в лифте оказалась небезопасной для жителя ЖК бизнес-класса в Приморском районе Петербурга. Агрессию выдал раздетый сосед с ярким спортивным прошлым.
Как стало известно «Фонтанке» 3 июня, в отношении 33-летнего Александра Хютте возбуждено уголовное дело по 111-й статье УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). По версии следствия, 23 мая бывший спортсмен напал на соседа в лифте на Приморском проспекте. Хук с левой руки запечатлела видеокамера.
Александра Хютте задерживали в прошлом году с наркотиком в кроссовке. Чем закончилось первое уголовное дело и почему спортсмен остается на свободе, читайте на «Фонтанке» в ближайшее время.