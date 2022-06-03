Минторг США включил 70 российских компаний в экспортные санкционные списки

Минторг США внес в санкционный список 70 юридических лиц из России и одно — из Белоруссии. Документ опубликован в Федеральном реестре-сборнике официальных документов американского правительства.

В список вошел ряд авиа- и судостроительных предприятий. В их числе — Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина, Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева, Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Также в перечень, по данным ТАСС, были включены холдинг «Ак Барс», Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, авиастроительные заводы «Авиастар», «Сокол» и Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова.

Кроме того, под санкции попали «Газпром нефть шельф», Главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ и ряд структур Российской академии наук (РАН): Институт проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН, Институт проблем управления имени В. А. Трапезникова РАН, Институт проблем морских технологий ДВО РАН и другие предприятия.



Отмечается, что эти предприятия действуют против интересов национальной безопасности и внешней политики США. Им фактически закрыли доступ к американским технологиям и программному обеспечению.

