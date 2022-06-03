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    Экономика и санкции

    Минторг США включил 70 российских компаний в экспортные санкционные списки

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    7 комментариев

    Минторг США внес в санкционный список 70 юридических лиц из России и одно — из Белоруссии. Документ опубликован в Федеральном реестре-сборнике официальных документов американского правительства.

    В список вошел ряд авиа- и судостроительных предприятий. В их числе — Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина, Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева, Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Также в перечень, по данным ТАСС, были включены холдинг «Ак Барс», Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, авиастроительные заводы «Авиастар», «Сокол» и Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова.

    Кроме того, под санкции попали «Газпром нефть шельф», Главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ и ряд структур Российской академии наук (РАН): Институт проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН, Институт проблем управления имени В. А. Трапезникова РАН, Институт проблем морских технологий ДВО РАН и другие предприятия.

    Отмечается, что эти предприятия действуют против интересов национальной безопасности и внешней политики США. Им фактически закрыли доступ к американским технологиям и программному обеспечению.

    «Фонтанка» писала, что накануне Минфин США ввел санкции против 17 россиян, в число которых вошли председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, официальный представитель МИД Мария Захарова и виолончелист Сергей Ролдугин.

    Кроме того, санкции направлены против компании по продаже и аренде яхт Imperial Yachts, которую в американском Минфине связывают с Кремлем. Под ограничения подпали семь яхт и три самолета, которые связывают с россиянами.

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    Комментарии (7)

    274655793
    И когда мы свой порядок

    Установим на Земле

    Будет сад цвести из яблок
    274655793
    Со своих огородов прокормимся.
    Hmyr’
    Хорошая новость, но есть НО: русские олигархи, попавшие под санкции, любят есть бутерброд с черной икрой, а не с красной. Денег у них уменьшится в разы, и на икру будет не хватать. Чтобы сохранить их лояльность, главный русский олигарх компенсирует им убытки из бюджета. То есть, за наш счёт.
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