Полиция показала, как начиналась драка у автоцентра на Ириновском. Выстрел в кадр не попал

Видео, которое 3 июня предоставило ГУ МВД по Петербургу и области, невольно напоминает кадры полицейских сериалов — бритоголовый мужчина в кожанке подходит к группе у темного кроссовера. Видимо, происходит «битва» на словах, после которой мужчина вытаскивает пистолет и наставляет его на оппонентов. Один из них прикрывается рукой. Человек с пистолетом отходит, а потом возвращается.

Камеры у автоцентра в Красногвардейском районе сняли начало конфликта, который перерос в драку и закончился выстрелом.

Самой драки на видео нет, но именно после неё в полицию поступил звонок от очевидца. До приезда полиции мужчина успел лишь раз выстрелить в воздух.



В полицию увезли и самого стрелка — 35-летнего ранее неоднократно судимого мужчину, а также еще троих.



Оружие — травматический пистолет — изъято.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

