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    Полиция показала, как начиналась драка у автоцентра на Ириновском. Выстрел в кадр не попал

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    Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Камеры у автоцентра в Красногвардейском районе сняли начало конфликта, который перерос в драку и закончился выстрелом.

    Видео, которое 3 июня предоставило ГУ МВД по Петербургу и области, невольно напоминает кадры полицейских сериалов — бритоголовый мужчина в кожанке подходит к группе у темного кроссовера. Видимо, происходит «битва» на словах, после которой мужчина вытаскивает пистолет и наставляет его на оппонентов. Один из них прикрывается рукой. Человек с пистолетом отходит, а потом возвращается.

    Самой драки на видео нет, но именно после неё в полицию поступил звонок от очевидца. До приезда полиции мужчина успел лишь раз выстрелить в воздух.

    В полицию увезли и самого стрелка — 35-летнего ранее неоднократно судимого мужчину, а также еще троих.

    Оружие — травматический пистолет — изъято.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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