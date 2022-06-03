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    Драку у автосалона на Ириновском разнимали выстрелом

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    Один против троих пытался выстоять в конфликте в Красногвардейском районе. Пришлось отстреливаться.

    О драке в полицию района сообщили очевидцы накануне около часа дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 июня. Прибывшие на вызов сотрудники полиции задержали на месте четверых — 35-летнего неработающего, 37-летнего индивидуального предпринимателя, 28-летнего ассистента стоматолога и его неработающего погодку.

    По предварительной информации, у 35-летнего у автосалона на Ириновском проспекте, 10, произошел конфликт, который перерос в побоище. В какой-то момент мужчина вытащил пистолет и выстрелил в воздух.

    Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за грабежи и хранение оружия.

    Всех четверых доставили в отдел полиции для разбирательства.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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