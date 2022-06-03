Драку у автосалона на Ириновском разнимали выстрелом

Один против троих пытался выстоять в конфликте в Красногвардейском районе. Пришлось отстреливаться.
О драке в полицию района сообщили очевидцы накануне около часа дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 июня. Прибывшие на вызов сотрудники полиции задержали на месте четверых — 35-летнего неработающего, 37-летнего индивидуального предпринимателя, 28-летнего ассистента стоматолога и его неработающего погодку.
По предварительной информации, у 35-летнего у автосалона на Ириновском проспекте, 10, произошел конфликт, который перерос в побоище. В какой-то момент мужчина вытащил пистолет и выстрелил в воздух.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за грабежи и хранение оружия.
Всех четверых доставили в отдел полиции для разбирательства.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.