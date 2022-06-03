«У нас план жесткий». Владелец «Макдоналдса» планирует открыть рестораны за два месяца

В России все рестораны «Макдоналдс» могут вновь открыться до осени. Об этом рассказал новый владелец бизнеса Александр Говор, передает издание Forbes 3 июня.
«У нас план жесткий и амбициозный — за два месяца открыть все рестораны сети», — сказал предприниматель.
Также Говор добавил, что обещал в договоре не раскрывать информацию о сумме, за которую приобрел российский бизнес «Макдоналдса».
«Зато я могу сказать, что я должен профинансировать начало работы по открытию ресторанов под новым брендом. Ну и, конечно, я продолжаю платить зарплату всем сотрудникам ресторанов, которые пока еще не открылись. Это 51 тыс. сотрудников только в «Макдоналдсе» — без предприятий, принадлежащих франчайзи», — отметил Говор.
Накануне стало известно, что ФАС одобрила решение компании «Клуб-Отель» приобрести российский «Макдоналдс». В дальнейшем сеть будет развиваться под новым брендом. Ранее «Известия» сообщали со ссылкой на источник в правительстве Москвы, что все рестораны сети «Макдоналдс» должны открыться до 15 июля.