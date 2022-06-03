«У нас план жесткий». Владелец «Макдоналдса» планирует открыть рестораны за два месяца

В России все рестораны «Макдоналдс» могут вновь открыться до осени. Об этом рассказал новый владелец бизнеса Александр Говор, передает издание Forbes 3 июня.

«У нас план жесткий и амбициозный — за два месяца открыть все рестораны сети», — сказал предприниматель.



Также Говор добавил, что обещал в договоре не раскрывать информацию о сумме, за которую приобрел российский бизнес «Макдоналдса».