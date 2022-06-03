    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 10

    4 м/с, ю-з

    761мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.58eur64.91
    ТЕМА ДНЯ

    Страшный пожар в Москве

    Куда пойти на выходных"Зенит" прибил ЦСКАДва бассейна у "Газпром Арены"Духовный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «У нас план жесткий». Владелец «Макдоналдса» планирует открыть рестораны за два месяца

    2287
    обсудить

    В России все рестораны «Макдоналдс» могут вновь открыться до осени. Об этом рассказал новый владелец бизнеса Александр Говор, передает издание Forbes 3 июня.

    «У нас план жесткий и амбициозный — за два месяца открыть все рестораны сети», — сказал предприниматель.

    Также Говор добавил, что обещал в договоре не раскрывать информацию о сумме, за которую приобрел российский бизнес «Макдоналдса».

    «Зато я могу сказать, что я должен профинансировать начало работы по открытию ресторанов под новым брендом. Ну и, конечно, я продолжаю платить зарплату всем сотрудникам ресторанов, которые пока еще не открылись. Это 51 тыс. сотрудников только в «Макдоналдсе» — без предприятий, принадлежащих франчайзи», — отметил Говор.

    Накануне стало известно, что ФАС одобрила решение компании «Клуб-Отель» приобрести российский «Макдоналдс». В дальнейшем сеть будет развиваться под новым брендом. Ранее «Известия» сообщали со ссылкой на источник в правительстве Москвы, что все рестораны сети «Макдоналдс» должны открыться до 15 июля.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close