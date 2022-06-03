    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 10

    4 м/с, ю-з

    761мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.58eur64.91
    Очереди за апостилем"Зенит" прибил ЦСКАДва бассейна у "Газпром Арены"Духовный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Юная петербурженка 8 лет молчала об отчиме-насильнике. Его задержали, когда домогательств не стерпела родная дочь

    981
    обсудить

    Сотрудники правоохранительных органов нашли ещё одну предполагаемую жертву жителя Калининского района Петербурга, задержанного после рассказа дочери-подростка о домогательствах. Об этом стало известно «Фонтанке» 3 июня.

    Следственный комитет накануне возбудил уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении детей младше 14 лет. Под подозрением 38-летний мужчина, заявление на которого написала супруга.

    По словам женщины, муж, работающий водителем в её ИП, приставал к их общей дочери в прошлом или позапрошлом году, когда девочке было 12–13 лет. Проверяя информацию, следователи узнали, что это была не первая попытка удовлетворить нездоровые пристрастия внутри семьи.

    По версии СК, мужчина на протяжении почти восьми лет, с 2014-го по 2022-й год, насиловал падчерицу, которую впервые принудил к отношениям, когда девочке было 11 лет.

    Подозреваемый процессуально задержан на двое суток.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close