Юная петербурженка 8 лет молчала об отчиме-насильнике. Его задержали, когда домогательств не стерпела родная дочь

Сотрудники правоохранительных органов нашли ещё одну предполагаемую жертву жителя Калининского района Петербурга, задержанного после рассказа дочери-подростка о домогательствах. Об этом стало известно «Фонтанке» 3 июня.
Следственный комитет накануне возбудил уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении детей младше 14 лет. Под подозрением 38-летний мужчина, заявление на которого написала супруга.
По словам женщины, муж, работающий водителем в её ИП, приставал к их общей дочери в прошлом или позапрошлом году, когда девочке было 12–13 лет. Проверяя информацию, следователи узнали, что это была не первая попытка удовлетворить нездоровые пристрастия внутри семьи.
По версии СК, мужчина на протяжении почти восьми лет, с 2014-го по 2022-й год, насиловал падчерицу, которую впервые принудил к отношениям, когда девочке было 11 лет.
Подозреваемый процессуально задержан на двое суток.