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    В Петербурге предприниматель заявила о сексуальном насилии над дочерью-подростком и указала на мужа

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    4 комментария

    Следственный комитет проверяет информацию о сексуальном насилии, которому могла подвергаться юная жительница Калининского района Петербурга. Под прицелом внутрисемейные отношения.

    С заявлением о преступлении против дочери накануне вечером в отдел полиции обратилась 36-летняя владелица ИП, предлагающего услуги перевозки, стало известно «Фонтанке» 2 июня. Женщина попросила оградить девочку от отца: он якобы проявлял к ней чувства, далёкие от морали и Уголовного кодекса.

    Из разговора с дочерью выяснилось, что домогательства она пережила в прошлом или позапрошлом году в возрасте 12–13 лет.

    Оперативники уголовного розыска в тот же день задержали её отца на Гражданском проспекте и доставили в отдел давать объяснение. Ему 38 лет, работает водителем в ИП жены.

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    Комментарии (4)

    274700871
    в прошлом или позапрошлом году, а более точнее не помнит, видимо не угодным стал отец семейства в доме)
    07A
    Предприниматель-все понятно. Рабочему человеку такое бы в голову не пришло!
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