В Петербурге предприниматель заявила о сексуальном насилии над дочерью-подростком и указала на мужа

Следственный комитет проверяет информацию о сексуальном насилии, которому могла подвергаться юная жительница Калининского района Петербурга. Под прицелом внутрисемейные отношения.
С заявлением о преступлении против дочери накануне вечером в отдел полиции обратилась 36-летняя владелица ИП, предлагающего услуги перевозки, стало известно «Фонтанке» 2 июня. Женщина попросила оградить девочку от отца: он якобы проявлял к ней чувства, далёкие от морали и Уголовного кодекса.
Из разговора с дочерью выяснилось, что домогательства она пережила в прошлом или позапрошлом году в возрасте 12–13 лет.
Оперативники уголовного розыска в тот же день задержали её отца на Гражданском проспекте и доставили в отдел давать объяснение. Ему 38 лет, работает водителем в ИП жены.