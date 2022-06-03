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    Байден призывает запретить в США продажу штурмового оружия

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    После недавних инцидентов со стрельбой в США президент Джо Байден призвал Конгресс США запретить продажу штурмового оружия или по крайней мере повысить возраст для его покупки с 18 лет до 21 года, передаёт 3 июня «Интерфакс».

    «Мы должны восстановить запрет на штурмовое оружие», — заявил Байден в обращении к согражданам в четверг.

    Он подчеркнул, что в течение 10 лет, когда запрет действовал, число массовых расстрелов сократилось.

    «После того, как республиканцы позволили закону истечь в 2004 году, это оружие было разрешено продавать снова. Массовые расстрелы утроились», — сказал Байден.

    Также он считает, что надо ужесточить проверку биографических данных у потенциальных покупателей огнестрельного оружия. Ещё одна мера — «устранить барьер, защищающий его производителей» при подаче судебных исков.

    По словам Байдена, эти меры направлены не на то, чтобы «отобрать у кого-либо оружие» или «очернить владельцев оружия», а на защиту людей от насилия.

    Напомним, 1 июня в городе Талса (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в больнице. Четыре человека были убиты, погиб и сам преступник.

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