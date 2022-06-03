Байден призывает запретить в США продажу штурмового оружия

После недавних инцидентов со стрельбой в США президент Джо Байден призвал Конгресс США запретить продажу штурмового оружия или по крайней мере повысить возраст для его покупки с 18 лет до 21 года, передаёт 3 июня «Интерфакс».



«Мы должны восстановить запрет на штурмовое оружие», — заявил Байден в обращении к согражданам в четверг.

