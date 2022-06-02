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    В годовщину погромов из-за расовой ненависти в больнице в США устроили стрельбу. Есть жертвы

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    Как минимум четыре человека скончались в результате стрельбы в больнице святого Франциска в городе Талса (штат Оклахома), мёртв и сам стрелявший, передаёт ТАСС.

    Трагедия случилась в среду около 17:00 по местному времени (01:00 мск 2 июня). По данным полиции, в помещениях медцентра чернокожий мужчина лет 35–40 открыл огонь из винтовки и пистолета, а затем, предположительно, покончил жизнь самоубийством. Полицейские были на месте через три-четыре минуты после сообщения о происшествии.

    «На данный момент у нас четверо погибших гражданских и стрелявший», — рассказал заместитель начальника полиции города Эрик Далглиш.

    Сообщается также о раненых. Личность преступника выясняется.

    В Талсе в среду отметили 101-ю годовщину погромов на почве расовой ненависти. Их поводом тогда стало обвинение в нападении темнокожего подростка Дика Роуланда на белую 17-летную девушку Сару Пейдж. В результате беспорядков в 1921 году погибли около 300 афроамериканцев, около 10 тысяч остались без жилья и имущества — их уничтожили расисты-поджигатели.

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