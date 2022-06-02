В годовщину погромов из-за расовой ненависти в больнице в США устроили стрельбу. Есть жертвы

Как минимум четыре человека скончались в результате стрельбы в больнице святого Франциска в городе Талса (штат Оклахома), мёртв и сам стрелявший, передаёт ТАСС.



Трагедия случилась в среду около 17:00 по местному времени (01:00 мск 2 июня). По данным полиции, в помещениях медцентра чернокожий мужчина лет 35–40 открыл огонь из винтовки и пистолета, а затем, предположительно, покончил жизнь самоубийством. Полицейские были на месте через три-четыре минуты после сообщения о происшествии.

