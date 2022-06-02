Медведев рассказал, куда будет бить Россия, если Украина применит против нее американское оружие

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае использования Украиной вооружения против объектов России, РФ ответит действиями на поражение центров принятия решений. Слова Медведева 2 июня приводит РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

«Совершенно очевидно, что — об этом уже было сказано — в случае если, не дай бог, эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, в этом случае у вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений», — сказал зампред Совбеза в интервью, говоря о поставках США Киеву систем залпового огня.

