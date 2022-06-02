Медведев рассказал, куда будет бить Россия, если Украина применит против нее американское оружие

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае использования Украиной вооружения против объектов России, РФ ответит действиями на поражение центров принятия решений. Слова Медведева 2 июня приводит РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
«Совершенно очевидно, что — об этом уже было сказано — в случае если, не дай бог, эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, в этом случае у вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений», — сказал зампред Совбеза в интервью, говоря о поставках США Киеву систем залпового огня.
Он пояснил, о каких именно центрах идет речь, в частности это коснется министерства обороны и генштаба.
«Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать», — добавил он.
Президент США Джо Байден ранее сообщил, что США не станут поставлять Украине реактивные ракеты, которыми можно наносить удары по территории России. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал решение «разумным».