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    «Я жду звонка». Мария Захарова подарила Вовану и Лексусу свой телефончик

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    6 комментариев

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вручила пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус) главную награду в спецноминации «Мир должен знать» на церемонии вручения Первой национальной премии интернет-контента. Трансляция велась в соцсети «ВКонтакте» 2 июня.

    «Ребята покорили все вершины возможного. Но жизнь подкидывает новые задачи, новые тесты. Вы покорили телефоны очень многих политиков и мировых деятелей. Я принесла вам тот [телефон], который называется «правительственной связью». Вам работы прибавится: здесь нет циферблата, нет кнопок. Но он соединяет, я надеюсь, вас с вашим будущим. Звоните, радуйте нас и мир новыми откровениями. Я в вас верю. Я жду звонка», — сказала Захарова.

    Пранкеры в ответ пообещали разобраться в работе аппарата.

    Вован и Лексус ранее опубликовали пранк с экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим, где представились лидером Украины Владимиром Зеленским.

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    Комментарии (6)

    dragvs
    Тем временем Австрия отжимает у Газпрома одно из крупнейших газовых хранилищ в центральной Европе, ведь Газпрому оно все равно не нужно.
    Дежурный по объединению
    Теперь вован с лексусом будут с телефончика Машки унтерменшам звонить. Гыгы.
    Денеб
    Глубина падения МИДа России поражает.....Но для нас ничего невозможного нет, да, Маша?
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