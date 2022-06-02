«Я жду звонка». Мария Захарова подарила Вовану и Лексусу свой телефончик

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вручила пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус) главную награду в спецноминации «Мир должен знать» на церемонии вручения Первой национальной премии интернет-контента. Трансляция велась в соцсети «ВКонтакте» 2 июня.
«Ребята покорили все вершины возможного. Но жизнь подкидывает новые задачи, новые тесты. Вы покорили телефоны очень многих политиков и мировых деятелей. Я принесла вам тот [телефон], который называется «правительственной связью». Вам работы прибавится: здесь нет циферблата, нет кнопок. Но он соединяет, я надеюсь, вас с вашим будущим. Звоните, радуйте нас и мир новыми откровениями. Я в вас верю. Я жду звонка», — сказала Захарова.
Пранкеры в ответ пообещали разобраться в работе аппарата.
Вован и Лексус ранее опубликовали пранк с экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим, где представились лидером Украины Владимиром Зеленским.