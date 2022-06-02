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    Боевые действия на Украине

    В Ленобласти прощаются с погибшим на Украине военнослужащим

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    Уроженец Ленинградской области погиб при выполнении специальных задач на территории Украины. Об этом 2 июня сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, выразив соболезнования семье и однополчанам военнослужащего.

    Известно, что речь идет о жителе Выборгского района Глебе Тихомирове.

    «Глубоко скорблю в этот тяжелый час вместе с семьей Глеба Александровича Тихомирова, с его близкими, друзьями и однополчанами. Светлая память!» — сказал Дрозденко.

    Ранее «Фонтанка» сообщала о гибели 20-летнего петербуржца на Украине. Егора Балякина похоронят 3 июня на Сестрорецком кладбище.

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