В Ленобласти прощаются с погибшим на Украине военнослужащим

Уроженец Ленинградской области погиб при выполнении специальных задач на территории Украины. Об этом 2 июня сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, выразив соболезнования семье и однополчанам военнослужащего.
Известно, что речь идет о жителе Выборгского района Глебе Тихомирове.
«Глубоко скорблю в этот тяжелый час вместе с семьей Глеба Александровича Тихомирова, с его близкими, друзьями и однополчанами. Светлая память!» — сказал Дрозденко.
Ранее «Фонтанка» сообщала о гибели 20-летнего петербуржца на Украине. Егора Балякина похоронят 3 июня на Сестрорецком кладбище.