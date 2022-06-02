На Украине погиб 20-летний военнослужащий из Петербурга

Как сообщает администрация Курортного района Петербурга, Балякин погиб «при выполнении специальных задач на территории Украины» 24 мая, его посмертно представили к ордену Мужества.

Ещё один военнослужащий из Петербурга погиб на территории Украины. 20-летнего Егора Балякина похоронят на Сестрорецком кладбище 3 июня.

Молодой человек жил в Сестрорецке, окончил местную школу. Несколько лет играл в одном из футбольных клубов города, на поле выходил в позиции защитника.

Отпевать его будут в храме Казанской иконы Божьей Матери в Зеленогорске в 10:30 утра пятницы, в полдень на Сестрорецком кладбище пройдут похороны.