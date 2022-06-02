«Мать-героиню» продают в Интернете за полмиллиона рублей

Доменное имя «Мать-героиня.рф» выставили на продажу в Интернете после предложения президента России вернуть это звание. Информация об этом появилась на сайте российского регистратора доменных имён и хостинг-провайдера Reg.ru.



Как следует из объявления, сайт зарегистрировали 17 мая 2022 года, но выставили на продажу 1 июня.

