«Мать-героиню» продают в Интернете за полмиллиона рублей

Доменное имя «Мать-героиня.рф» выставили на продажу в Интернете после предложения президента России вернуть это звание. Информация об этом появилась на сайте российского регистратора доменных имён и хостинг-провайдера Reg.ru.
Как следует из объявления, сайт зарегистрировали 17 мая 2022 года, но выставили на продажу 1 июня.
Цена не указана, однако в аналогичном объявлении на «Авито», которое было размещено 20 мая, за домен просят от 500 тыс. рублей.
Президент РФ Владимир Путин 1 июня предложил возродить почетное звание «Мать-героиня» и ввести за него единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Также по 500 тыс. рублей будут выплачивать получателям ордена «Родительская слава».
В Советском Союзе звание «Матери-героини» получали женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей.