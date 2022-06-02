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    «Мать-героиню» продают в Интернете за полмиллиона рублей

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    1 комментарий

    Доменное имя «Мать-героиня.рф» выставили на продажу в Интернете после предложения президента России вернуть это звание. Информация об этом появилась на сайте российского регистратора доменных имён и хостинг-провайдера Reg.ru.

    Как следует из объявления, сайт зарегистрировали 17 мая 2022 года, но выставили на продажу 1 июня.

    Цена не указана, однако в аналогичном объявлении на «Авито», которое было размещено 20 мая, за домен просят от 500 тыс. рублей.

    Президент РФ Владимир Путин 1 июня предложил возродить почетное звание «Мать-героиня» и ввести за него единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Также по 500 тыс. рублей будут выплачивать получателям ордена «Родительская слава».

    В Советском Союзе звание «Матери-героини» получали женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей.

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    Комментарии (1)

    wbons
    какую именно мать продают за полляма ? последнюю ?
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