Путин поддержал идею возрождения звания «Мать-героиня». Будут выплачивать деньги

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею возрождения звания «Мать-героиня» и предложил установить единовременную выплату. Об этом 1 июня глава государства заявил на встрече с родителями, награжденными орденом «Родительская слава».
«И в целом условились серьёзно обновить и расширить положения Указа президента «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», в том числе вернуть — хочу это подчеркнуть особо — вернуть, как это было ещё в советские времена, почётное звание «Мать-героиня», — сказал Путин.
За почетное звание «Мать-героиня» будут единовременно выплачивать миллион рублей. Также глава государства предложил установить единовременную выплату в 500 тыс. рублей при вручении ордена «Родительская слава».
Как в конце мая писали «Известия», сейчас «Единая Россия» разрабатывает законопроект о восстановлении звания «Мать-героиня».
«Мы планируем, что у награды будут степени в зависимости от числа детей, например за пять, семь, десять детей», — рассказала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая.