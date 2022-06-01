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    Путин поддержал идею возрождения звания «Мать-героиня». Будут выплачивать деньги

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    8 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин поддержал идею возрождения звания «Мать-героиня» и предложил установить единовременную выплату. Об этом 1 июня глава государства заявил на встрече с родителями, награжденными орденом «Родительская слава».

    «И в целом условились серьёзно обновить и расширить положения Указа президента «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», в том числе вернуть — хочу это подчеркнуть особо — вернуть, как это было ещё в советские времена, почётное звание «Мать-героиня», — сказал Путин.

    За почетное звание «Мать-героиня» будут единовременно выплачивать миллион рублей. Также глава государства предложил установить единовременную выплату в 500 тыс. рублей при вручении ордена «Родительская слава».

    Как в конце мая писали «Известия», сейчас «Единая Россия» разрабатывает законопроект о восстановлении звания «Мать-героиня».

    «Мы планируем, что у награды будут степени в зависимости от числа детей, например за пять, семь, десять детей», — рассказала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая.

    Последнее в СССР награждение званием «Мать-героиня» состоялось в 1991 году. Как говорится в «Положении о звании «Мать-героиня», оно присваивалось матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей.

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    Комментарии (8)

    alexadmin
    А где "отец-героинъ"?
    Leo.S
    Все пытается откопать труп СССР.
    Михаил Петров-Водкин
    Синюхи с медалью будут выглядеть необычно.
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