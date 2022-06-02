Историей с забытым в машине ребенком занялась петербургская прокуратура. Родителей ждет проверка

Прокуратура Красносельского района проверяет случай с ребенком, которого оставили одного в машине на улице Седова. Об этом пресс-служба ведомства сообщает 2 июня.
Органы системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних оценят условия проживания малыша, а также то, насколько хорошо родители его воспитывают и содержат.
Плачущего в машине ребенка возле корпуса 3 дома 87 по улице Седова заметили местные жители – они забеспокоились, что мальчик задыхается. Полицейским пришлось его доставать, аккуратно разбив окно автомобиля. Скоро на месте появился отец малыша, мужчину заподозрили в употреблении наркотиков и доставили в отдел. Он заявил, что вместе с сыном возвращался с дачи в Псковской области, но в автомобиле закончилось топливо. По предварительным данным, ребенок пробыл в машине один около часа.