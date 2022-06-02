Историей с забытым в машине ребенком занялась петербургская прокуратура. Родителей ждет проверка

Прокуратура Красносельского района проверяет случай с ребенком, которого оставили одного в машине на улице Седова. Об этом пресс-служба ведомства сообщает 2 июня.



Органы системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних оценят условия проживания малыша, а также то, насколько хорошо родители его воспитывают и содержат.

