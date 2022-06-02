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    Полицейские разбили стекло машины, чтобы спасти забытого отцом ребёнка в Петербурге

    14237
    16 комментариев

    Желтый «Фольксваген Поло», припаркованный у дома 87, корпус 3, по улице Седова, привлек внимание жителей Невского района: из машины раздавался детский плач.

    Полицию на место вызвали накануне вечером, сообщили «Фонтанке» 2 июня в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Звонившие беспокоились, что ребенок уже не плачет, а задыхается.

    полицейский-водитель ППСП Невского района Петербурга Алексей Никифоров
    полицейский-водитель ППСП Невского района Петербурга Алексей Никифоров
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    На место происшествия оперативно прибыл экипаж патрульно-постовой службы полиции Невского района в составе старшего сержанта полиции Алексея Никифорова и старшины полиции Евгения Смолина. Они увидели, что малыш сидит в детском кресле на заднем сиденье, поэтому аккуратно ключом-«баллонником» разбили переднее пассажирское стекло автомобиля, разблокировали двери и достали ребенка.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
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    Судя по видео главка, всю операцию притихший мальчик наблюдал за действиями сотрудников и заплакал только, когда его взяли на руки полицейские.

    Ребенка успокоили и передали для осмотра прибывшим врачам скорой помощи. В этот момент пришел и отец малыша — 28-летний житель Красносельского района Петербурга.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    По данным ГУ МВД, у мужчины были зафиксированы внешние признаки наркотического опьянения. Поэтому сотрудники МВД нашли и вызвали мать ребенка и отдали ей сына после осмотра врачей.

    Отца доставили в отдел полиции для разбирательства. Он рассказал, что вместе с сыном возвращался с дачи в Псковской области и якобы в автомобиле закончилось топливо.

    «Во-первых, дорога 4,5 часа была. Телефон разрядился, я боялся припарковаться — мог ошибиться. Решил заехать вглубь. Не думал, что ребёнок проснётся. … Я с ребёнком сам сижу, он у меня никогда сам не просыпался, если в 21:50 его уложить, особенно в 23 он крепко спит. Я так понимаю, что кто-то подошёл к нему, увидел. Да, забеспокоился, постучал, подумал, что задыхается. Но он не задыхался. У меня слов нет, как мне стыдно. И я не могу сказать, что за мной какая-то правда есть», — оправдывался мужчина.

    По предварительной информации, отсутствовал он около часа.

    По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оставления в опасности.

    полицейский-водитель ППСП Невского района Петербурга Алексей Никифоров
    полицейский-водитель ППСП Невского района Петербурга Алексей Никифоров
    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

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    Комментарии (16)

    D’or
    Наверное к полюбовнице бегал
    07A
    Закон "О полиции"
    Статья 15.1. Вскрытие транспортного средства

    (введена Федеральным законом от 21.12.2021 N 424-ФЗ)

    1. Полиция имеет право осуществлять вскрытие транспортного средства, в том числе проникновение в него, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также:

    1) для спасения жизни граждан;

    Сержант напишет рапорт, в котором укажет, что со слов очевидцев ребенку угрожала смертельная опасность. Принятыми мерами владелец машины был установлен, но связаться с ним не удалось.
    Сообщили в дежурку, МЧС и скорую. Для спасения жизни малыша транспортное средство было вскрыто.
    И пошли все лесом. Можете сразу в Гаагу жаловаться, друзьям наркоманам.
    Zet
    А куда папаша на час свалил?
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