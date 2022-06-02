Полицейские разбили стекло машины, чтобы спасти забытого отцом ребёнка в Петербурге

Желтый «Фольксваген Поло», припаркованный у дома 87, корпус 3, по улице Седова, привлек внимание жителей Невского района: из машины раздавался детский плач.

Полицию на место вызвали накануне вечером, сообщили «Фонтанке» 2 июня в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Звонившие беспокоились, что ребенок уже не плачет, а задыхается.



полицейский-водитель ППСП Невского района Петербурга Алексей Никифоров Поделиться Поделиться





На место происшествия оперативно прибыл экипаж патрульно-постовой службы полиции Невского района в составе старшего сержанта полиции Алексея Никифорова и старшины полиции Евгения Смолина. Они увидели, что малыш сидит в детском кресле на заднем сиденье, поэтому аккуратно ключом-«баллонником» разбили переднее пассажирское стекло автомобиля, разблокировали двери и достали ребенка.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области Поделиться Поделиться





Судя по видео главка, всю операцию притихший мальчик наблюдал за действиями сотрудников и заплакал только, когда его взяли на руки полицейские.

Ребенка успокоили и передали для осмотра прибывшим врачам скорой помощи. В этот момент пришел и отец малыша — 28-летний житель Красносельского района Петербурга.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

По данным ГУ МВД, у мужчины были зафиксированы внешние признаки наркотического опьянения. Поэтому сотрудники МВД нашли и вызвали мать ребенка и отдали ей сына после осмотра врачей.

Отца доставили в отдел полиции для разбирательства. Он рассказал, что вместе с сыном возвращался с дачи в Псковской области и якобы в автомобиле закончилось топливо.



«Во-первых, дорога 4,5 часа была. Телефон разрядился, я боялся припарковаться — мог ошибиться. Решил заехать вглубь. Не думал, что ребёнок проснётся. … Я с ребёнком сам сижу, он у меня никогда сам не просыпался, если в 21:50 его уложить, особенно в 23 он крепко спит. Я так понимаю, что кто-то подошёл к нему, увидел. Да, забеспокоился, постучал, подумал, что задыхается. Но он не задыхался. У меня слов нет, как мне стыдно. И я не могу сказать, что за мной какая-то правда есть», — оправдывался мужчина.



По предварительной информации, отсутствовал он около часа.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оставления в опасности.

