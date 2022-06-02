    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 13

    5 м/с, ю-в

    761мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd61.47eur63.66
    ТЕМА ДНЯ

    Кто управляет вашим домом - гид по ЖКХ Петербурга

    Очереди за апостилемФинляндия снова закрытаЧто за пух летает по городуДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    ЦБ чуть повысил курс доллара и евро на пятницу

    1080
    1 комментарий

    Центробанк опубликовал новые курсы валют на 3 июня. В пятницу стоимость доллара составит 61,58 рубля (+0,13 рубля), евро — 64,91 рубля (+1,25 рубля).

    Ранее «Фонтанка» писала, что на открытии торгов Мосбиржи утром 2 июня рубль продолжил укрепление по отношению к доллару и евро.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    kоt-obormot
    ахаха, поэтому курсу я должен таблетки, для посудомйки - покупать меньше, чем за тысячу рублей. А в ценнике они теперь все три тысячи стоят.
    Где правда центробанкА?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close