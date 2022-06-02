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    Доллар на открытии торгов почти приблизился к 60 рублям, евро — к 63

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    Рубль продолжает укрепляться в ходе утренних торгов на Московской бирже в четверг, 2 июня. Курс доллара при открытии снизился до 60,87 рубля, курс евро — до 63,75 рубля.

    По состоянию на 10:35 мск валюты незначительно подросли — доллар равен 61,2, евро — 64,39 рубля.

    Индекс Мосбиржи растет на 0,3 %, индекс РТС — на 0,73 %.

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