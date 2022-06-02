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    Экс-полицейский из Самары получил 19 лет колонии за убийство школьницы

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    В Самарском областном суде вынесли приговор бывшему полицейскому Антону Безчетвертеву, которого признали виновным в убийстве 15-летней девушки. Об этом 2 июня пишет издание 63.RU.

    Мужчина получил 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, также с него взыскали компенсацию в размере 3 миллионов рублей в пользу отца погибшей. В прокуратуре уточнили, что экс-правоохранителя также лишили звания подполковника полиции.

    Преступление было совершено в конце июля 2021 года. Тело школьницы с травмами и ножевыми ранениями нашли на улице около частного дома в поселке Петра Дубрава. По подозрению в убийстве был задержан Антон Безчетвертев, который на тот момент занимал пост замначальника уголовного розыска в отделе полиции Советского района Самары. По данным 63.RU, правоохранитель возглавлял отделение по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности. После задержания он был уволен из органов.

    Следствие считает, что экс-полицейский сбил девушку на автомобиле, а чтобы скрыть следы ДТП, нанес ей несколько ножевых ранений, после чего еще раз переехал ее тело.

    Свою вину Безчетвертев признавать отказался и пытался доказать, что у погибшей уже были ножевые ранения, когда он по ней проехал. Экспертиза показала, что это неправда.

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