Экс-полицейский из Самары получил 19 лет колонии за убийство школьницы

В Самарском областном суде вынесли приговор бывшему полицейскому Антону Безчетвертеву, которого признали виновным в убийстве 15-летней девушки. Об этом 2 июня пишет издание 63.RU.

Мужчина получил 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, также с него взыскали компенсацию в размере 3 миллионов рублей в пользу отца погибшей. В прокуратуре уточнили, что экс-правоохранителя также лишили звания подполковника полиции.



Преступление было совершено в конце июля 2021 года. Тело школьницы с травмами и ножевыми ранениями нашли на улице около частного дома в поселке Петра Дубрава. По подозрению в убийстве был задержан Антон Безчетвертев, который на тот момент занимал пост замначальника уголовного розыска в отделе полиции Советского района Самары. По данным 63.RU, правоохранитель возглавлял отделение по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности. После задержания он был уволен из органов.



Следствие считает, что экс-полицейский сбил девушку на автомобиле, а чтобы скрыть следы ДТП, нанес ей несколько ножевых ранений, после чего еще раз переехал ее тело.

