Самарский полицейский задержан по подозрению в убийстве 15-летней. Он мог зарезать её, чтобы скрыть следы ДТП

Как сообщили 30 июля в региональном управлении СК РФ, тело девушки 2006 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений было обнаружено накануне около 22:30. Подозреваемый в убийстве, являющийся сотрудником полиции, задержан, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения.
По данным «Интерфакса», который ссылается на информированный источник, речь идёт о заместителе начальника отдела — начальнике отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений ОУР ОП
Врио начальника ГУ МВД России по Самарской области Андрей Токарев по данному факту назначил служебную проверку.