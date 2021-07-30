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Самарский полицейский задержан по подозрению в убийстве 15-летней. Он мог зарезать её, чтобы скрыть следы ДТП

В Самаре по подозрению в убийстве несовершеннолетней задержан сотрудник полиции

Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) после обнаружения тела 15-летней девушки, найденного в посёлке Петра Дубрава в окрестностях областного центра. В совершении преступления подозревается действующий сотрудник полиции, который мог пойти на это, чтобы скрыть следы ДТП.

Как сообщили 30 июля в региональном управлении СК РФ, тело девушки 2006 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений было обнаружено накануне около 22:30. Подозреваемый в убийстве, являющийся сотрудником полиции, задержан, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения.

По данным «Интерфакса», который ссылается на информированный источник, речь идёт о заместителе начальника отдела — начальнике отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений ОУР ОП № 3 УМВД России по городу Самаре. Есть предположение, что он сначала сбил девушку на машине, когда она совершала вечернюю пробежку, а потом решил убить её, чтобы скрыть следы ДТП, и несколько раз ударил ножом. В этот момент полицейского увидели местные жители, и он попытался скрыться.

Врио начальника ГУ МВД России по Самарской области Андрей Токарев по данному факту назначил служебную проверку.

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Комментарии (10)

AlBerkut
Полнейшая профнепригодность...
Начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений ОУР ОП, и особо тяжким совершить, и так спалиться...
Настоящий профи должен был и свидетелей убрать, и тела спрятать😎

ЗЫ: а саму возможность, даже теоретическую, поступить по закону начмент не может даже и предположить?
266158030
зверь, не человек.
Mazzzz
Уволить нафиг всех чинов Самары , вместе с медиками которые его к службе допустил , и мэра туда же
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