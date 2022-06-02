«Поймал аквапланирование». Дорожный надзор кувыркался на «Сортавале» под Петербургом

Серьёзное ДТП произошло утром 2 июня на трассе «Сортавала» рядом с Петербургом, в районе деревни Скотное Всеволожского района Ленобласти.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 08:50 на 12-м километре автодороги А-121 «Сортавала» легковой автомобиль съехал в кювет. Пострадал один человек. «Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет», — отметили в Упрдоре.
На кадрах в соцсетях видно, что в ДТП попала машина дорожного надзора. Водитель поймал аквапланирование в колее, предполагают в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
Сегодня в Петербурге и Ленобласти дорожную ситуацию осложняет дождь. С утра в соцсетях было много сообщений о ДТП.