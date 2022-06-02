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    «Поймал аквапланирование». Дорожный надзор кувыркался на «Сортавале» под Петербургом

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    3 комментария

    Серьёзное ДТП произошло утром 2 июня на трассе «Сортавала» рядом с Петербургом, в районе деревни Скотное Всеволожского района Ленобласти.

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    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 08:50 на 12-м километре автодороги А-121 «Сортавала» легковой автомобиль съехал в кювет. Пострадал один человек. «Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет», — отметили в Упрдоре.

    На кадрах в соцсетях видно, что в ДТП попала машина дорожного надзора. Водитель поймал аквапланирование в колее, предполагают в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

    Сегодня в Петербурге и Ленобласти дорожную ситуацию осложняет дождь. С утра в соцсетях было много сообщений о ДТП.

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    Комментарии (3)

    VVM1962
    в нормальных странах во время дождя на дорогах луж нет, а мы будем Мариуполь восстанавливать.
    Пита-сан
    «Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет», — отметили в Упрдоре.
    Так уж и нет? А как же колейность, залитая дождём, провоцирующая аквапланирование?
    Ах, это же большегрузы перевозящие щебень насыпанный с горкой для строительства этой же дороги творят колейность...
    Дежурный по объединению
    Дорога проверена. Состояние неудовлетворительное. Росдорогнадзор. Печать, подпись.
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