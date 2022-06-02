Водители объявили бой заборам в Петербурге и Ленобласти

Утро в Петербурге и Ленинградской области началось с «флешмоба» по тарану заборов. Два одинаковых ДТП произошли 2 июня в Невском и Приозерском районах.
На проспекте Обуховской Обороны, у пересечения с Рыбацким проспектом автомобиль BMW съехал с дороги на трамвайную «выделенку» и снес несколько секций металлического ограждения проезжей части, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Фёдор. Судя по фото, досталось и светофору.
В Приозерске с управлением не справился водитель самосвала КАМАЗ. Он выехал на тротуар на пешеходном переходе и протаранил ограждение, установленное между ним и газоном, сообщают очевидцы в группе.
Накануне вечером в центре Петербурга машина тоже таранила препятствие. Молодой водитель каршеринга проскочил на красный, столкнулся с другой машиной и улетел в стену дома. Во втором автомобиле пострадал пассажир.