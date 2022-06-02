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    Водители объявили бой заборам в Петербурге и Ленобласти

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    2 комментария

    Утро в Петербурге и Ленинградской области началось с «флешмоба» по тарану заборов. Два одинаковых ДТП произошли 2 июня в Невском и Приозерском районах.

    На проспекте Обуховской Обороны, у пересечения с Рыбацким проспектом автомобиль BMW съехал с дороги на трамвайную «выделенку» и снес несколько секций металлического ограждения проезжей части, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Фёдор. Судя по фото, досталось и светофору.

    В Приозерске с управлением не справился водитель самосвала КАМАЗ. Он выехал на тротуар на пешеходном переходе и протаранил ограждение, установленное между ним и газоном, сообщают очевидцы в группе.

    Накануне вечером в центре Петербурга машина тоже таранила препятствие. Молодой водитель каршеринга проскочил на красный, столкнулся с другой машиной и улетел в стену дома. Во втором автомобиле пострадал пассажир.

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    Комментарии (2)

    HomerMP
    Заборы давно нужно убрать.
    Лёха Петров
    Правильно! Долой эти жуткие, бесполезные заборы!
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