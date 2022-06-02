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    МВД: ДТП на Невском устроил юный водитель каршеринга. Он влетел в дом, сам цел, а ранен другой человек

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    3 комментария

    ДТП с каршерингом в центре Петербурга оказалось серьёзным: есть пострадавший. Официальную информацию сообщает 2 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

    1 июня около 23:50 в полицию поступила информация о ДТП у дома 111/2 по Невскому проспекту. По предварительной версии, 23-летний водитель каршерингового «Ниссана Кашкая» проехал на запрещенный сигнал светофора и совершил столкновение с «Фольксвагеном Гольфом» под управлением 25-летнего мужчины.

    Пострадал 25-летний пассажир «Гольфа». На кадрах в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» видно, что в машине сработали подушки безопасности. Каршеринговый «Ниссан», как уже писала «Фонтанка», от удара откинуло в стену дома.

    Устанавливаются все обстоятельства происшествия, отмечают в МВД.

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    Комментарии (3)

    мухомор
    несли пожадничал и не активировал КАСКО за 1р. в минуту, то плохи его дела.
    264874211
    И опять Невский - дорога в иной мир. А власть в Городе есть? Битое железо, пораненные страдальцы, а то и останки - неизбежная часть красы Города, славы Российской и Мировой культуры?
    Ау, Администрация, ау....
    NoName1234
    Вангую срач о каршенинге!!!
    Открыт!!!
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