МВД: ДТП на Невском устроил юный водитель каршеринга. Он влетел в дом, сам цел, а ранен другой человек

ДТП с каршерингом в центре Петербурга оказалось серьёзным: есть пострадавший. Официальную информацию сообщает 2 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
1 июня около 23:50 в полицию поступила информация о ДТП у дома 111/2 по Невскому проспекту. По предварительной версии, 23-летний водитель каршерингового «Ниссана Кашкая» проехал на запрещенный сигнал светофора и совершил столкновение с «Фольксвагеном Гольфом» под управлением 25-летнего мужчины.
Пострадал 25-летний пассажир «Гольфа». На кадрах в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» видно, что в машине сработали подушки безопасности. Каршеринговый «Ниссан», как уже писала «Фонтанка», от удара откинуло в стену дома.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия, отмечают в МВД.