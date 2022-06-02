Каршеринг вылетел на тротуар и врезался в здание на Невском проспекте

Легковые автомобили столкнулись минувшей ночью в самом центре Петербурга.
В результате ДТП на пересечении Невского проспекта и Малой Морской улицы около 23 часов каршеринговый автомобиль вылетел на тротуар и врезался в дом, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» 2 июня. Вторая машина тоже получила сильные повреждения, в ней сработали подушки безопасности.
«Самое главное, что никто не пострадал, кроме, конечно, машин», — отмечают в комментариях очевидцы.
Отметим, что утром 2 июня на Фонтанке в результате ДТП автомобиль тоже откинуло на тротуар. Судя по всему, обошлось без травм.