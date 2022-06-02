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    Каршеринг вылетел на тротуар и врезался в здание на Невском проспекте

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    5 комментариев

    Легковые автомобили столкнулись минувшей ночью в самом центре Петербурга.

    В результате ДТП на пересечении Невского проспекта и Малой Морской улицы около 23 часов каршеринговый автомобиль вылетел на тротуар и врезался в дом, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» 2 июня. Вторая машина тоже получила сильные повреждения, в ней сработали подушки безопасности.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    «Самое главное, что никто не пострадал, кроме, конечно, машин», — отмечают в комментариях очевидцы.

    Отметим, что утром 2 июня на Фонтанке в результате ДТП автомобиль тоже откинуло на тротуар. Судя по всему, обошлось без травм.

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    Комментарии (5)

    jack nikolson
    когда уже запретят этот долбаный каршеринг...
    260657101
    На Невском нужно "успокаивать" движение и ограничивать скорость, технически там есть возможность разогнаться хоть до 200 км\ч и выше. Это недопустимо , что на центральной и исторической улице, мирового уровня, доморощенные закомплексованные гонщики , регулярно устраивают такие аварии, в том числе и со смертельным исходом. То что такое происходит, говорит прежде всего о профнепригодности городских властей.
    NoJokes!
    Совершенно непонятно что там люди делают на магистрали Невский проспект. Там интенсивное движение восьми полосное. С какой стати там тротуары и эти толпы народа? Все проблемы из-за этого. Там надо убрать тротуары. Людям на магистрали делать нечего!
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