Компания неизвестных избила прохожего у метро «Электросила», разделилась и затерялась

Полиция ищет в Московском районе Петербурга следы драки, проигравшего в которой ставят на ноги врачи. Об этом стало известно «Фонтанке» 2 июня.

Незадолго до четырёх часов утра накануне оператор единой службы спасения 112 принял звонок от мужчины, просившего помощи. Он назвал адрес — автобусная остановка на Московском проспекте у станции метро «Электросила» — и заявил, что был избит неизвестными. Через несколько минут он позвонил ещё раз, но особых подробностей не добавил.

