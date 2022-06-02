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    Компания неизвестных избила прохожего у метро «Электросила», разделилась и затерялась

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    Полиция ищет в Московском районе Петербурга следы драки, проигравшего в которой ставят на ноги врачи. Об этом стало известно «Фонтанке» 2 июня.

    Незадолго до четырёх часов утра накануне оператор единой службы спасения 112 принял звонок от мужчины, просившего помощи. Он назвал адрес — автобусная остановка на Московском проспекте у станции метро «Электросила» — и заявил, что был избит неизвестными. Через несколько минут он позвонил ещё раз, но особых подробностей не добавил.

    Пострадавшего госпитализировали в больницу на Костюшко в тяжёлом состоянии. Ему 36 лет. У него травма головы, спутано сознание, опросу пациент пока не подлежит.

    Полицейские изучают записи с камер наблюдения. По предварительным данным, бившие мужчину разделились и часть из них уехала на тёмном микроавтобусе.

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