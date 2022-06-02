Глава Чечни Рамзан Кадыров выбыл из топ-5 богатейших глав регионов

Самым богатым российским губернатором в 2021 году оказался глава Подмосковья Андрей Воробьёв, задекларировавший по итогам года 254 млн рублей. Рост капитала главы региона объяснили инвестициями. Глава Чечни Рамзан Кадыров выбыл из пятерки самых богатых губернаторов. Его доход снизился в 14 раз.



Об этом 2 июня пишет РБК со ссылкой на декларации о доходах и комментарии пресс-служб.

Губернатор Московской области Воробьёв заработал 253,8 млн рублей — в три раза больше, чем в 2020-м. Доход главы региона, как пояснили в пресс-службе правительства Подмосковья, вырос за счет активов, находящихся в доверительном управлении, и инвестиционного портфеля, в который входят исключительно российские финансовые инструменты.



На втором месте с доходом более 85 млн рублей оказался губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Его доход повысился почти в десять раз по сравнению с 2020 годом.



Замыкает тройку лидеров глава Северной Осетии Сергей Меняйло. За прошлый год он заработал более 70 млн рублей. Основную часть доходов он получил от продажи ранее купленной недвижимости в Москве.

Четвертое место занял врио главы Ярославской области Михаил Евраев, назначенный президентом Владимиром Путиным в октябре 2021 года, с доходом в 51,9 млн рублей. У него в собственности несколько автомобилей, квартира в Санкт-Петербурге и две квартиры в Москве.

