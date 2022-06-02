У владельца наркохолодильника на юге Петербурга нашли еще и плантацию

Больше 10 килограммов растительного наркотика изъяли из двух квартир в Красносельском районе, где обитал 39-летний петербуржец.
КОНи собрали большой «урожай» в рамках расследования уголовного дела о сбыте наркотиков. После задержания ранее судимого мужчины в двух квартирах, которые он снимал, нашли холодильник, забитый дурью, а потом и плантацию, где она выращивалась, стало известно «Фонтанке» 2 июня.
В общей сложности по двум адресам оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков изъяли 10,5 кг растительного наркотика.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков».
Как писала «Фонтанка», задержанный в 2013 году привлекался к уголовной ответственности за серию мошенничеств и незаконное лишение свободы под видом сотрудника полиции. Он «задерживал» жителей Петербурга, которые якобы торговали наркотиками. А затем за деньги отпускал их.