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    У владельца наркохолодильника на юге Петербурга нашли еще и плантацию

    636
    1 комментарий

    Больше 10 килограммов растительного наркотика изъяли из двух квартир в Красносельском районе, где обитал 39-летний петербуржец.

    КОНи собрали большой «урожай» в рамках расследования уголовного дела о сбыте наркотиков. После задержания ранее судимого мужчины в двух квартирах, которые он снимал, нашли холодильник, забитый дурью, а потом и плантацию, где она выращивалась, стало известно «Фонтанке» 2 июня.

    В общей сложности по двум адресам оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков изъяли 10,5 кг растительного наркотика.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков».

    Как писала «Фонтанка», задержанный в 2013 году привлекался к уголовной ответственности за серию мошенничеств и незаконное лишение свободы под видом сотрудника полиции. Он «задерживал» жителей Петербурга, которые якобы торговали наркотиками. А затем за деньги отпускал их.

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    Комментарии (1)

    07A
    Вот у кого точно холодильник победил телевизор, и не только.
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