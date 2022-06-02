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    Девушка из Ленобласти обвинила водителя маршрутки в изнасиловании. Слова не прошли проверку видеозаписью

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    6 комментариев

    Жительница Ленобласти обвинила водителя маршрутки в изнасиловании, но камеры рассказали другое. По данным правоохранительных органов, заявительница состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

    Как пишет 2 июня 47news, позапрошлой ночью в полицию обратилась 20-летняя девушка, живущая в Тосненском районе. По ее словам, около одиннадцати вечера она возвращалась домой на маршрутке № 392 и была изнасилована водителем на конечной остановке.

    После слов девушки подозреваемого, 54-летнего гражданина Узбекистана, задержали к утру в Колпино и отправили в камеру. Известно, что мужчина имеет вид на жительство и разрешение на работу.

    В компании «Питеравто», которая обслуживает маршрутку, рассказали, что к ним уже приезжал следователь и смотрел видеозапись с места событий.

    «На ней видно, что никакого нападения и сексуальных домогательств не было. Они о чем-то спорят, и девушка уходит», — рассказал официальный представитель «Питеравто» Роман Юденев. Он добавил, что, по словам сотрудников правоохранительных органов, водителя скоро отпустят.

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    Комментарии (6)

    Slava_Rossii
    Теперь баба будет платить водителю за моральный и материальный ущерб, а потом ещё отправится за ложное обвинение на нары или в психушку.
    Дежурный по объединению
    Митушек забижают!
    Леонтий
    Хоть один узбек спасся.А не было бы камер,уехал бы на каторгу.
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