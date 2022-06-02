Девушка из Ленобласти обвинила водителя маршрутки в изнасиловании. Слова не прошли проверку видеозаписью

Жительница Ленобласти обвинила водителя маршрутки в изнасиловании, но камеры рассказали другое. По данным правоохранительных органов, заявительница состоит на учете в психоневрологическом диспансере.



Как пишет 2 июня 47news, позапрошлой ночью в полицию обратилась 20-летняя девушка, живущая в Тосненском районе. По ее словам, около одиннадцати вечера она возвращалась домой на маршрутке № 392 и была изнасилована водителем на конечной остановке.

