Девушка из Ленобласти обвинила водителя маршрутки в изнасиловании. Слова не прошли проверку видеозаписью

Жительница Ленобласти обвинила водителя маршрутки в изнасиловании, но камеры рассказали другое. По данным правоохранительных органов, заявительница состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Как пишет 2 июня 47news, позапрошлой ночью в полицию обратилась 20-летняя девушка, живущая в Тосненском районе. По ее словам, около одиннадцати вечера она возвращалась домой на маршрутке
После слов девушки подозреваемого, 54-летнего гражданина Узбекистана, задержали к утру в Колпино и отправили в камеру. Известно, что мужчина имеет вид на жительство и разрешение на работу.
В компании «Питеравто», которая обслуживает маршрутку, рассказали, что к ним уже приезжал следователь и смотрел видеозапись с места событий.
«На ней видно, что никакого нападения и сексуальных домогательств не было. Они о чем-то спорят, и девушка уходит», — рассказал официальный представитель «Питеравто» Роман Юденев. Он добавил, что, по словам сотрудников правоохранительных органов, водителя скоро отпустят.