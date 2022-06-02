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    Экономика и санкции

    Тайвань запретил экспорт в Россию высокотехнологичных товаров

    2010
    8 комментариев

    Власти Тайваня запретили ввоз в Россию чипов и литографического оборудования, которое используется для изготовления таких микросхем. Об этом сообщает издание Digitimes со ссылкой на министерство торговли страны. Экспорт стратегических высокотехнологичных товаров также запрещен в Беларусь — по мнению руководства Тайваня, республика может помочь России в импорте такой продукции.

    Речь идет о микропроцессорах и микросхемах, быстродействие которых достигает 5 гигафлопс и выше, а арифметико-логическое устройство имеет разрядность доступа 32 бита и более, или тактовые частоты превышают 25 МГц. Кроме того, под запрет попадают чипы, обеспечивающие прямое внешнее соединение между параллельными микросхемами со скоростью передачи 2,5 МБ/с. Также запрещены микросхемы с более чем 144 выводами или базовым временем задержки открытия затвора менее 0,4 нс, литографическое оборудование и сканирующие электронные микроскопы, предназначенные для автоматического контроля рисунков полупроводниковых приборов.

    Ранее разработчик отечественных процессоров «Эльбрус» — компания МЦСТ заявила о планах по переносу производства из Тайваня на российскую фабрику «Микрон» в Зеленограде. До сих пор отечественные процессоры производились на тайваньской TSMC. В конце февраля на фоне специальной операции на Украине и введения антироссийских санкций TSMC отказалась от сотрудничества с Россией и поставок в страну.

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    Комментарии (8)

    Vasya11
    Всё же, курс геополитеческой направленности КНР, правильный.
    Даже нет сомнений.
    Так бы, хоть может быть, Россия смогла бы выступить посредником в переговорах Тайваня с КНР.
    Но, а теперь какой смысл впрягаться за недружественную сторону?
    266430273
    тайвань часть китая. отпочковалась. Запрещает нам что-то там покупать. А товрищи в Пекине не хотят поторопиться припочковать ее обратно? чтобы не тявкала?
    07A
    Остров запретил себе. Осенью разрешит.
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