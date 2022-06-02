Тайвань запретил экспорт в Россию высокотехнологичных товаров

Власти Тайваня запретили ввоз в Россию чипов и литографического оборудования, которое используется для изготовления таких микросхем. Об этом сообщает издание Digitimes со ссылкой на министерство торговли страны. Экспорт стратегических высокотехнологичных товаров также запрещен в Беларусь — по мнению руководства Тайваня, республика может помочь России в импорте такой продукции.
Речь идет о микропроцессорах и микросхемах, быстродействие которых достигает 5 гигафлопс и выше, а арифметико-логическое устройство имеет разрядность доступа 32 бита и более, или тактовые частоты превышают 25 МГц. Кроме того, под запрет попадают чипы, обеспечивающие прямое внешнее соединение между параллельными микросхемами со скоростью передачи 2,5 МБ/с. Также запрещены микросхемы с более чем 144 выводами или базовым временем задержки открытия затвора менее 0,4 нс, литографическое оборудование и сканирующие электронные микроскопы, предназначенные для автоматического контроля рисунков полупроводниковых приборов.
Ранее разработчик отечественных процессоров «Эльбрус» — компания МЦСТ заявила о планах по переносу производства из Тайваня на российскую фабрику «Микрон» в Зеленограде. До сих пор отечественные процессоры производились на тайваньской TSMC. В конце февраля на фоне специальной операции на Украине и введения антироссийских санкций TSMC отказалась от сотрудничества с Россией и поставок в страну.